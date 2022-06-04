Новости Одессы и Одесской области

Военные итоги дня в Одесской области: удар ракетой по складам, сбитый беспилотник и информатака (видео)

Военные итоги дня в Одесской области: удар ракетой по складам, сбитый беспилотник и информатака (видео)

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подвел военные итоги субботы, 4 июня 2022 года.

Как сообщил Марченко, сегодня утром враг нанес ракетный удар по области. Были повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия. К сожалению, два человека получили ранения.

Но есть и хорошая новость: наши подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат «Форпост».

Кроме того, глава ОВА отметил, что в то время, как россия обстреливает нас ракетами, их политическое руководство призывает наших западных партнеров ослабить санкции и нашу оборону, чтобы преодолеть продовольственный кризис, который они сами же и создали.

«Информационная атака, которая сейчас проводится против нас врагом всеми возможными способами – это большое испытание для нас как общества, но я верю что мы победим и в этой битве и призываю вас быть непредвзятыми и бдительными»,

– добавил Марченко.

Читайте также: Закрытые отели и живущие в страхе люди: что увидела в «родной» Одессе бывшая российская пропагандистка

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить