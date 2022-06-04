Военные итоги дня в Одесской области: удар ракетой по складам, сбитый беспилотник и информатака (видео)

Как сообщил Марченко, сегодня утром враг нанес ракетный удар по области. Были повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия. К сожалению, два человека получили ранения.

Но есть и хорошая новость: наши подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат «Форпост».

Кроме того, глава ОВА отметил, что в то время, как россия обстреливает нас ракетами, их политическое руководство призывает наших западных партнеров ослабить санкции и нашу оборону, чтобы преодолеть продовольственный кризис, который они сами же и создали.

«Информационная атака, которая сейчас проводится против нас врагом всеми возможными способами – это большое испытание для нас как общества, но я верю что мы победим и в этой битве и призываю вас быть непредвзятыми и бдительными»,

– добавил Марченко.