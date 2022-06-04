Закрытые отели и живущие в страхе люди: что увидела в «родной» Одессе бывшая российская пропагандистка

В 100-й день войны в Украине, Одессу посетила экс-редактор российского «Первого канала» внештатная сотрудница немецкой газеты Die Welt, уроженка нашего города Марина Овсянникова. Между тем, одесситы не очень-то обрадовались ее визиту.

Своими впечатлениями от Одессы Овсянникова поделилась в Facebook. При этом можно заметить, что представление о военной ситуации в городе у нее, мягко говоря, искаженное.

«Родная Одесса встретила меня пустыми отелями и заминированными пляжами. Купаться запрещено. Российские военные корабли постоянно обстреливают город с моря. Никто не может спрогнозировать, куда прилетит очередной снаряд. Вся надежда только на совершенную систему ПВО. Но иногда она не спасает… Миллионный город опустел. Почти половина его жителей – уехали. Остальные живут в постоянном страхе»,

– написала Овсянникова.

Кроме того, она рассказала о последствиях «прилетов» в Одессу российских ракет и упомянула акцию возле российского консульства, забор которого украинцы закрасили черной краской.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук оставил по этому поводу краткий, но емкий комментарий:

«Вот оно что. Московская мерзость продолжает колесить по Украине. В этот раз она приехала в «родную Одессу»

И, как оказалось, спикер ОВА был не единственным, кто негативно отреагировал на приезд бывшей сотрудницы пропагандистского телеканала. В частности, Овсянниковой припомнили, что ранее она около 10 лет распространяла лживую пропаганду. Одни прямо посоветовали ей идти вслед за русским кораблем, другие поинтересовались, почему она «прозрела» так поздно, а у третьих возникли некоторые вопросы к СБУ по поводу того, кто и зачем вообще пропустил эту даму в Украину.

Приведем лишь некоторые из комментариев:

Между тем, отвечая на некоторые комментарии, Овсянникова заявила, что не сделала «ничего плохого», а наоборот – «защищает Украину», а вскоре и вовсе закрыла свою Facebook-страницу.

В марте этого года Марина Овсянникова устроила своеобразный «перформанс» на «Первом канале», появившись в эфире выпуска новостей с плакатом, в котором заявила о лживости российского СМИ и призывом остановить войну. После «акции» Овсянникову уволили. Позже она записала видеобращение, в котором раскаялась за пропаганду и осудила вторжение россии в Украину.

В скором времени Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкого издания Die Welt, от имени которого, по всей видимости, и посетила Одессу. В конце мая бывшая пропагандистка получила премию Вацлава Гавела в области защиты прав человека.

Показательно, что вскоре после акции протеста на «Первом канале» Овсянникова уже заявляла в интервью европейцам, что в войне против Украины виноват исключительно путин, тогда как простые россияне «страдают от санкций».

В начале июня Марину Овсянникову внесли в базу сайта «Миротворец» за «участие в информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение санкционного давления на Россию».

Примечательно, что до визита в Одессу Овсянникова планировала дать пресс-конференцию в Киеве, на которой собиралась рассказать, как Россия ведет пропаганду в отношении Украины, но из-за «негативного общественного резонанса» данное мероприятие пришлось отменить.

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