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Ракетный обстрел Одесской области 4 июня: спасатели опубликовали фото

Ракетный обстрел Одесской области 4 июня: спасатели опубликовали фото

Управление ГСЧС в Одесской области опубликовало фото с места пожара, возникшего в результате попадания вражеской крылатой ракеты ранним утром субботы, 4 июня 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, сообщение о возгорании здания в результате попадания крылатой ракеты поступило в Службу спасения сегодня, в 05:35. Прибывшие на место спасатели выяснили, что горит разрушенное одноэтажное помещение.

прилет в Одесской области

Сообщается, что в 06:05 пожар был локализован, а в 06:29 – полностью потушен.

спасатели тушат пожар на месте "прилета"

Все остальные детали происшествия устанавливаются.

ракетный удар в Одесской области

 

На месте работали 11 спасателей и 2 единицы техники.

Напомним, сегодня утром, в субботу, 4 июня 2022 года, агрессор снова нанес ракетный удар по территории Одесской области с самолетов стратегической авиации. В результате была поражена территория сельскохозяйственного предприятия и складские помещения. Предварительно, пострадали два человека.

Фото с Facebook-страницы управления ГСЧС в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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