Над Одесской областью сбили беспилотник «Форпост»

Сегодня, в субботу, 4 июня 2022 года, в небе над Одесской областью воины воздушного командования «Юг» сбили вражеский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат «Форпост».

Как сообщает пресс-служба воздушного командования «Юг», беспилотник, выполнявший задачи разведки черноморского побережья, беспомощно упал в Черное море.

Стоит отметить, что беспилотник такого класса нести вооружение контейнер с ракетой противотанкового ракетного комплекса. А цена беспилотника «Форпост» стартует от 7 миллионов долларов.

Напомним, вечером 3 июня рашисты запустили с подлодки в Черном море четыре крылатых ракеты. Но все они были сбиты силами ПВО – одна над морем в Одесской области, а остальные три – над Николаевщиной.

Фото иллюстративное, 5 канал