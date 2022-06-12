Новости Одессы и Одесской области

Военные итоги 12 июня: обстрелов не было, но одесситам грозят другие опасности

Военные итоги 12 июня: обстрелов не было, но одесситам грозят другие опасности

В последнее время обстрелов Одесской области со стороны россии не фиксировалось. Но их вероятность очень велика, а еще жителям региона постоянно угрожает минная опасность.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко в своем вечернем видеообращении.

Вчера, вследствие подрыва мины в воде, погиб гражданский. Сколько еще надо повторять, что пляжи и прибрежная акватория заминированы?! Это та ситуация, когда ваша жизнь находится только в ваших руках. Тот факт, что по Одессе не стреляют, не означает, что война закончилась и опасность исчезла,

— возмутился глава региона.

По словам Максима Марченко, с последствиями российского вторжения мы будем бороться еще долгое время, даже после победы. Поэтому еще раз акцентировал внимание и потребовал не посещать пляжи и не заходить в воду.

Наши военные каждый день гибнут на фронте для того, чтобы вы жили. Не делайте их жертыу бессмысленной, разрушая собственную жизнь и жизнь своих близких,

— заявил он.

Напомним, что 11 июня 2022 года мужчина пошел купаться на пляж в Одесской области и подорвался на морской мине, которую прибило к берегу.

Перед этим много раз сообщалось, что отдыхать и купаться на пляжах Одесской области запрещено, потому что это смертельно опасно.

А эколог Иван Русев показал, как выглядит побережье Национального парка «Тузловские лиманы» после рашистских обстрелов.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить