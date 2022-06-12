Военные итоги 12 июня: обстрелов не было, но одесситам грозят другие опасности

В последнее время обстрелов Одесской области со стороны россии не фиксировалось. Но их вероятность очень велика, а еще жителям региона постоянно угрожает минная опасность.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко в своем вечернем видеообращении.

Вчера, вследствие подрыва мины в воде, погиб гражданский. Сколько еще надо повторять, что пляжи и прибрежная акватория заминированы?! Это та ситуация, когда ваша жизнь находится только в ваших руках. Тот факт, что по Одессе не стреляют, не означает, что война закончилась и опасность исчезла,

— возмутился глава региона.

По словам Максима Марченко, с последствиями российского вторжения мы будем бороться еще долгое время, даже после победы. Поэтому еще раз акцентировал внимание и потребовал не посещать пляжи и не заходить в воду.

Наши военные каждый день гибнут на фронте для того, чтобы вы жили. Не делайте их жертыу бессмысленной, разрушая собственную жизнь и жизнь своих близких,

— заявил он.

Напомним, что 11 июня 2022 года мужчина пошел купаться на пляж в Одесской области и подорвался на морской мине, которую прибило к берегу.

Перед этим много раз сообщалось, что отдыхать и купаться на пляжах Одесской области запрещено, потому что это смертельно опасно.

А эколог Иван Русев показал, как выглядит побережье Национального парка «Тузловские лиманы» после рашистских обстрелов.