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Ситуация на фронте и потери врага: день 426-й

Ситуация на фронте и потери врага: день 426-й

Сегодня, 25 апреля 2023 года, начались четыреста двадцать шестой день широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины. О потерях россии и ситуации по всем направлениям фронта за минувшие сутки сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 62 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой..

Действия наших военных на разных направлениях.

  • Основные усилия враг и дальше сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины за прошедшие сутки были отбиты 43 атаки противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей. За прошедшие сутки произвел обстрелы населенных пунктов Клюсы, Гремяч Черниговской области; Нововасиловка, Кучеровка, Шалыгино, Стукаловка, Искрисковщина, Волфино, Могрица, Поповка Сумской области, а также Окип, Малые Проходы, Стрелка, Нескучное, Гатище, Бударки и Чугуновка на Харьковщине.
  • На Купянском направлении враг продолжает мероприятия по фортификационному оборудованию позиций на отдельных участках. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Тополи, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Масютовка, Кисловка Харьковской области и Новоселовское — Луганской.
  • На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Переездное Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. К тому же, за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомарково и Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Хромово, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Новокалиново, Степное, Северное и Первомайское Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов. Это, в частности, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Тоненькое, Ласточкино, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.
  • На Марьинском направлении за прошедшие сутки нашими защитниками были отбиты атаки противника в районе населенного пункта Марьинка, а также вблизи Новомихайловки. Вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Угледар, Пречистовку, Большую Новоселку и Комар Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время, совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Новоселка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйпольское, Волшебное, Орехов Запорожской области; Ивановка, Антоновка Херсонской области и Херсон.

 

Потери врага.

Для оказания медицинской помощи своим раненым российские захватчики продолжают активно использовать медицинские учреждения населенных пунктов временно оккупированной Луганской области. В частности, в городе Хрустальный, оккупанты развернули военный госпиталь на территории городской больницы.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 3 удара по зенитно-ракетным комплексам. Кроме того, наши защитники сбили 10 враждебных БПЛА разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника. За сутки враг потерял 690 военных личного состава, 5 танков, 14 единиц артиллерийских систем, 31 единицу автомобильной техники.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:

інфографіка 25 квітня зсу

Фото: Генштаб ВСУ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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