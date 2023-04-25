Новости Одессы и Одесской области

Почему россияне «поставили на паузу» массированные ракетные атаки Украины?

Почему россияне «поставили на паузу» массированные ракетные атаки Украины?

В последнее время мы наблюдаем, что российские агрессоры стали запускать по Украине намного меньше ракет. А уж массированные обстрелы, казалось бы, и вовсе остались в прошлом – их не было уже полтора месяца. В чем же причина такой «паузы», рассказал глава ГУР Кирил Буданов.

По словам Буданова, сейчас оккупанты накапливают ракеты, имея целью сорвать контрнаступательную операцию ВСУ.

«россия за это время тоже производит новые ракеты. Она их аккумулирует для срыва нашей наступательной операции. Они на это надеются. И большая часть этих ракет будет применена в ходе активных боевых действий. Но вместе с тем, они наращивают свой потенциал… В основном они будут бить по группировкам войск, которые будут формироваться»,

– заявил он в интервью «РБК Украина».

А отвечая на вопрос, не допускает ли он, что следующей осенью российские террористы могут снова начать массированно обстреливать нашу энергосистему, глава ГУР ответил:

«К осени, если они не будут тратить ни одной ракеты, у них будет определенное количество ракет – меньше, чем та, с которой они входили в эти ракетные атаки – но достаточно значительная. Но этого не произойдет, потому что они планируют использовать эти ракеты сейчас».

При этом Буданов отметил, что у рашистов есть проблемы с боеприпасами, а Китай не передал им «ни одного патрона».

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Фото РБК Украина

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Редакция ПРОФИЛЬ

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