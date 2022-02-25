Военное положение в Одессе: ситуация на пятницу, 25 февраля

Самая распространенная фраза сегодняшнего (24 февраля 2022 года) дня, которую довелось слышать, звучит: «Мне кажется, что снится страшный сон». Нет, страшная реальность… Пробежалась по городу от Пастера до Большой Арнаутской в разгар дня.

Нет, не имеет никакого отношения одесский Вокзальный переулок к месту, где находится сегодняшний железнодорожный вокзал. А вот к железной дороге – самое непосредственное. Не стану я повторять, что это одно из тех мест в Одессе, где остановилось время. Уже хотя бы потому, что Вокзальный переулок – место вообще вневременное.

ПОДРОБНЕЕ