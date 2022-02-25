Военное положение в Одессе: ситуация на пятницу, 25 февраля

Сегодня, в пятницу, 25 февраля 2022 года, на второй день действия в Одессе и Одесской области военного положения, Одесская областная военная администрация продолжает обеспечивать работу объектов критической инфраструктуры.
Так, департамент городского хозяйства Одесского горсовета сообщает, что:
- одесские супермаркеты города работают стабильно. Проблем с поставкой основных продуктов питания и горюче-смазочных материалов в городе нет. В то же время крупные промышленные предприятия, работающие в Одессе, на период военного времени и с учетом установления комендантского часа – приостанавливают производство;
- Одесская железная дорога на территории области работает по графику. Но, как сообщает «Укрзалізниця», Молдова временно приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной. В частности, с сегодняшнего дня отменен поезд Одесса – Кишинев – Одесса;
- предприятия водо- и энергообеспечения работают в штатном режиме;
- подразделения ГСЧС работают в усиленном двухсменном режиме. За сутки спасатели совершили 33 выезда, из которых 7 – на сообщения о взрывах;
- по состоянию на утро 25 февраля 2022 года в подразделения полиции Одесской области поступило 270 сообщений о взрывах, поджогах и заминировании. По результатам проведения проверок подтверждено 7 фактов;
- зафиксирован один случай разбойного нападения – неизвестный ворвался на АЗС и забрал у кассира 3000 гривен;
- во время комендантского часа в Одесской области было относительно спокойно, но военные фиксировали отдельные случаи пролетов вертолетов и воздушных летательных аппаратов (дронов) вдоль границ области.
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