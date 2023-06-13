Воду в Одессе и области проверили на холеру: результаты анализов (ОБНОВЛЕНО)

После подрыва Каховской ГЭС течение несет загрязненную воду из Днепровского бассейна в Одесский залив. Это стало причиной постоянного контроля качества морской и пресной воды. В Одесской области холера не обнаружена.

По информации ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины», на 12 июня уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в области по сравнению с предыдущей неделей вырос на 42,1%. В структуре заболеваемости основной удельный вес составляют дети до 17 лет. Заболеваний холерой не зарегистрировано.

Исследовано 33 пробы морской воды, 22 пробы пресной воды, 47 проб сточных вод инфекционных стационаров. По результатам мониторинговых исследований возбудителей холеры не обнаружено.

На сегодняшний день Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний МОЗ Украины перешел на круглосуточный режим работы — 24\7.

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Также в связи с чрезвычайной ситуацией, которая сложилась с разрушением Каховской ГЭС, введены дополнительные точки для ежедневного отбора проб морской воды с целью исследования микробиологических, санитарно-химических и вирусологических показателей. По результатам вирусологических исследований 9 проб получены положительные результаты в трех пробах: Черноморск «Яхт-клуб» (ротавирус, астровирус, сальмонелла), с.Сычавка (ротавирус), с.Крыжановка (ротавирус).

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