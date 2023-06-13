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Воду в Одесі та області перевірили на холеру: результати аналізів (ОНОВЛЕНО)

Воду в Одесі та області перевірили на холеру: результати аналізів (ОНОВЛЕНО)

Після підриву Каховської ГЕС течія несе забруднену воду з Дніпровського басейну до Одеської затоки. Це стало причиною постійного контролю якості морської та прісної води. На Одещині холера не виявлена.

За інформацією ГУ «Одеський обласний центр контролю та профілактики захворювань МОЗ України», на 12 червня рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції в області порівняно з попереднім тижнем зріс на 42,1%. У структурі захворюваності основну питому вагу становлять діти віком до 17 років. Захворювань на холеру не зареєстровано.

Досліджено 33 проби морської води, 22 проби прісної води, 47 проб стічних вод інфекційних стаціонарів. За результатами моніторингових досліджень збудників холери не виявлено.

На сьогодні Одеський обласний центр контролю та профілактики захворювань МОЗ України перейшов на цілодобовий режим роботи – 24/7.

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Також у зв’язку з надзвичайною ситуацією, яка склалась з руйнуванням Каховської ГЕС, введено додаткові точки для щоденного відбору проб морської води, з метою дослідження на мікробіологічні, санітарно-хімічні та вірусологічні показники. За результатами вірусологічних досліджень 9 проб отримано позитивні результати в трьох пробах: м.Чорноморськ «Яхт-клуб» (ротавірус, астровірус, сальмонела), с.Сичавка (ротавірус), с.Крижанівка (ротавірус).

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Вероника Поліщук ПРОФІЛЬ

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