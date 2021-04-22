Готовы ли одесситы платить 10 гривен за проезд в маршрутке (опрос)

Лиза, 17 лет:

— Я готова платить за проезд 10 гривен, потому что маршруткой относительно быстро можно добраться в любую точку города. Однако считаю, что поднятие цены необоснованно. Потому что даже если я буду платить на три гривни больше, качество поездок не изменится.

Игорь, 30 лет:

— По ситуации с транспортом вообще хочется выговориться… Маршрутки все убитые. Постоянно наблюдаем то дождь в салоне, то колеса отваливаются. Внутри грязь и полная антисанитария, их даже в период пандемии не дезинфицируют. О каком повышении может идти речь? По-моему, и семь гривен много для проезда в таких условиях.

Наталья, 44 года:

— Я, конечно, ожидала, что скоро повысят проезд. Считаю, что семь гривен дорого для наших маршруток, которые в прямом смысле на ходу разваливаются. А 10 гривен совсем перебор. Это очень дорого, особенно во время пандемии, когда денег вообще нет. Если цена на проезд поднимется, я просто пересяду на троллейбус или начну ходить пешком — это будет и полезней, и интересней!

Александр, 22 года:

— Когда появились маршрутки, многие считали их элитным видом транспорта. А сейчас это сплошной ужас на колесах: тесно, дыряво, грязно, водители хамят, порядка нет… А с началом пандемии большинство из них вообще пропали с поля зрения, на учебу добраться просто невозможно. За что мы должны платить 10 гривен? Я бы, конечно, пересел на самокат или моноколесо, но на наших дорогах на них негде ездить. Нас просто оставляют без выбора!

Виктор, 27 лет:

— Хоть я и велосипедист, но бывает, езжу на маршрутке. И на самом деле до ужаса противно заходить: все в каком-то мусоре, ржавчине и пыли. Если поднимут цену за проезд, то пусть моют эти маршрутки.Есть вообще кто-то, кто занимается проверкой состояния транспорта? Кстати, вот в троллейбусы куда приятней заходить, уже бы давным-давно заменили весь транспорт на них.

Опрос проводила Анастасия ЕПУРЬ

Ранее мы рассказывали о том, подорожает ли к лету проезд в городских маршрутках Одессы до 10 гривен – что говорят эксперты.