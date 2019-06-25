Вода на одесских пляжах в норме

Пробы воды брались специалистами областного лабораторного центра МОЗ на девяти пляжах города.

По данным исследований взятых 48 проб морской воды все они отвечают нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.

При этом медики отмечают, что за прошедшую неделю заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе выросла на 18,3%. Заболели 265 человек, из них две трети — это дети, в основном в возрасте от 1 до 4 лет.

Однако рост заболеваемости, видимо, связан не с состоянием морской воды, а с аномальной жарой, влияющей на качество пищевых продуктов. Специалисты констатируют, что основная масса заболевших употребляли в пищу немытые овощи и фрукты, домашние блюда с нарушением технологии приготовления и хранения либо молочные и мясные продукты, приобретенные на стихийных рынках.

Напомним, что неделю назад медики рекомендовали воздержаться от купания на пляжах 10-16 станций Большого Фонтана, а также Лузановки.

Ранее одесситов и гостей города пугал зелёный цвет воды у одесского побережья. Тем не менее, в горздраве сообщили, что жалоб на ухудшение состояния здоровья из-за купания в море в медучреждения города не поступало.