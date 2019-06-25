fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Вода на одесских пляжах в норме

Вода на одесских пляжах в норме

Пробы воды брались специалистами областного лабораторного центра МОЗ на девяти пляжах города.

По данным исследований взятых 48 проб морской воды все они отвечают нормативным требованиям по санитарно-микробиологическим показателям.

При этом медики отмечают, что за прошедшую неделю заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе выросла на 18,3%. Заболели 265 человек, из них две трети — это дети, в основном в возрасте от 1 до 4 лет.

Однако рост заболеваемости, видимо, связан не с состоянием морской воды, а с аномальной жарой, влияющей на качество пищевых продуктов. Специалисты констатируют, что основная масса заболевших употребляли в пищу немытые овощи и фрукты, домашние блюда с нарушением технологии приготовления и хранения либо молочные и мясные продукты, приобретенные на стихийных рынках.

Напомним, что неделю назад медики рекомендовали воздержаться от купания на пляжах 10-16 станций Большого Фонтана, а также Лузановки.

Ранее одесситов и гостей города пугал зелёный цвет воды у одесского побережья. Тем не менее, в горздраве сообщили, что жалоб на ухудшение состояния здоровья из-за купания в море в медучреждения города не поступало.

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить