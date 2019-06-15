fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Жалоб на ухудшение состояния здоровья после купания на одесских пляжах в медучреждения города не поступало

Жалоб на ухудшение состояния здоровья после купания на одесских пляжах в медучреждения города не поступало

Об этом корреспонденту «Одесской жизни» сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Больше недели море у одесского побережья «цветет» разными оттенками зеленого, постепенно очищаясь под влиянием ветра и течений.

Купаться на одесских пляжах официально не запрещали, но рекомендации воздержаться от этого — были. В соцсетях утверждали, что морские ванны сейчас опасны для здоровья — могут вызвать аллергию и другие неприятные последствия для здоровья.

И тем не менее, многие отдыхающие не могли устоять перед соблазном искупаться в тёплой воде, которая на многих одесских пляжах уже выглядит чистой.

На наш вопрос «Были ли за эти дни хоть какие-то обращения в одесские медучреждения из-за ухудшения здоровья после купания на одесских пляжах?» в департаменте здравоохранения горсовета ответили, что таких обращений не зафиксировано.

Фото с сайта Думская

Добавим, что в пятницу ГУ «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» опубликовал данные о состоянии морской воды, пробы которой были отобраны на одесских пляжах в понедельник, 10 июня.

Как оказалось, по санитарно-химическим показателям — всё в норме. А вот по санитарно-микробиологическим показателям качество морской воды не соответствовало требованиям в контрольных точках на пляжах «Лузановка», 10, 13 и 16 ст. Большого Фонтана.

 

Фото: Артём Виноградов

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить