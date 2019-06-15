Жалоб на ухудшение состояния здоровья после купания на одесских пляжах в медучреждения города не поступало

Об этом корреспонденту «Одесской жизни» сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Больше недели море у одесского побережья «цветет» разными оттенками зеленого, постепенно очищаясь под влиянием ветра и течений.

Купаться на одесских пляжах официально не запрещали, но рекомендации воздержаться от этого — были. В соцсетях утверждали, что морские ванны сейчас опасны для здоровья — могут вызвать аллергию и другие неприятные последствия для здоровья.

И тем не менее, многие отдыхающие не могли устоять перед соблазном искупаться в тёплой воде, которая на многих одесских пляжах уже выглядит чистой.

На наш вопрос «Были ли за эти дни хоть какие-то обращения в одесские медучреждения из-за ухудшения здоровья после купания на одесских пляжах?» в департаменте здравоохранения горсовета ответили, что таких обращений не зафиксировано.

Добавим, что в пятницу ГУ «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» опубликовал данные о состоянии морской воды, пробы которой были отобраны на одесских пляжах в понедельник, 10 июня.

Как оказалось, по санитарно-химическим показателям — всё в норме. А вот по санитарно-микробиологическим показателям качество морской воды не соответствовало требованиям в контрольных точках на пляжах «Лузановка», 10, 13 и 16 ст. Большого Фонтана.

Фото: Артём Виноградов