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Одесские врачи-дерматологи проведут бесплатный осмотр: время и адреса

Одесские врачи-дерматологи проведут бесплатный осмотр: время и адреса

Во вторник, 12 сентября, для раннего выявления заболеваний кожи специалисты проведут для одесситов бесплатный прием.

В этот день врачи-дерматологи медицинских учреждений Одессы предлагают всем желающим пройти бесплатный профилактический осмотр кожи и получить консультацию специалистов.

Адреса и график приема

  • Консультативно-диагностический центр №6 ул. Маршала Говорова, 26а, 3-й этаж, каб. № 302 — с 8.00 до 14.00, 4-й этаж, каб. № 403 – с 14.00 до 19.00.
  • Консультативно-диагностический центр №20 ул. Левитана, 62, 6-й этаж, каб. № 688 – с 8.00 до 19.00.
  • Консультативно-диагностический центр №29 ул. Паустовского, 21-А, 1-й этаж, каб. № 2 — с 12.30 до 16.45, каб. № 5 — с 8.00 до 12.30.
  • КДЦ городской клинической больницы №1 ул. Болгарская, 38, 1-й этаж, кожно-венерологическое отделение, каб. №125 — 09:00-13:00, каб. №126 — 08:00-17:00, каб. №128 — 08:00-13:00, каб. №132 — 14:00-16:00.
  • КДЦ городской больницы №5 ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, каб. № 3 – с 10.00 до 13.00.
  • КНП «Городская клиническая больница №10» ОМР ул. Маршала Малиновского, 61а, 2-й этаж, каб. № 10 – с 10.00 до 13.00.
  • Детский консультативно диагностический центр им. акад. Б.Я. Резника ул. Дворянская, 10, 1-й этаж, каб. № 6 – с 9.30 до 16.00.
  • Детская городская поликлиника №2 ул. Генерала Бочарова, 59, 3-й этаж, каб. № 328 – с 9.00 до 14.00.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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