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Одеські лікарі-дерматологи проведуть безкоштовний огляд: де і коли

Одеські лікарі-дерматологи проведуть безкоштовний огляд: де і коли

У вівторок, 12 вересня, для раннього виявлення хвороб шкіри фахівці проведуть для одеситів безкоштовний прийом.

Цього дня лікарі-дерматологи медичних закладів Одеси пропонують усім охочим пройти безкоштовний профілактичний огляд шкіри та отримати консультацію спеціалістів.

Адреси та графік прийому

  • Консультативно-діагностичний центр №6 вул. Маршала Говорова, 26а, 3-й поверх, каб. № 302 — з 8.00 до 14.00, 4-й поверх, каб. № 403 — з 14.00 до 19.00.
  • Консультативно-діагностичний центр № 20 вул. Левітана, 62, 6-й поверх, каб. № 688 — з 8.00 до 19.00.
  • Консультативно-діагностичний центр № 29 вул. Паустовського, 21-А, 1-й поверх, каб. № 2 — з 12.30 до 16.45, каб.№ 5 — з 8.00 до 12.30.
  • КДЦ міської клінічної лікарні №1вул. Болгарська, 38, 1-й поверх, шкірно-венерологічне відділення, каб. №125 — 09:00-13:00, каб. №126 — 08:00-17:00, каб. №128 — 08:00-13:00, каб. №132 — 14:00-16:00.
  • КДЦ міської лікарні №5 вул. Троїцька, 38, 1-й поверх, каб. № 3 — з 10.00 до 13.00.
  • КНП «Міська клінічна лікарня №10» ОМР вул. Маршала Малиновського, 61а, 2-й поверх, каб. № 10 — з 10.00 до 13.00.
  • Дитячий консультативно-діагностичний центр ім. акад. Б.Я. Резніка вул. Дворянська, 10, 1-й поверх, каб. № 6 — з 9.30 до 16.00.
  • Дитяча міська поліклініка № 2 вул. Генерала Бочарова, 59, 3-й поверх, каб. № 328 — з 9.00 до 14.00.

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