Одеські лікарі-дерматологи проведуть безкоштовний огляд: де і коли

Чому підлітка таки потрібно лікувати у дитячого стоматолога Лікування у дитячого стоматолога є важливим етапом у турботі про здоров’я підлітків.

Які переваги дає звернення до фахівця у цій галузі? ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Що буде, якщо пити пиво занадто часто Спека… І так хочеться чогось холодного, ну, наприклад, пляшечку пива. А потім ще одну, та ще. І наступного дня все повторити… А ось тут треба вчасно зупинитися! Так, пиво інший дуже допомагає розслабитися після напруженого трудового дня, але цей ритуал не повинен ставати нормою, щоб не завдати шкоди вашому здоров’ю. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ