Во время вчерашнего ракетного обстрела погиб одессит

20 июня в Одессе, в результате попадания ракет в логистический продуктовый склад, погиб 1 человек — охранник.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Корабельная группировка врага в северо-западной части Черного моря в настоящее время состоит из 5 кораблей-носителей крылатых ракет, 1 подводной лодки и 4 больших десантных кораблей.

Остальной флот противника, вопреки паническим вбросам вражеской пропаганды, находятся в пунктах базирования. Однако угроза ракетного удара остается актуальной, как не исключена и попытка высадки десанта.

ВСУ просят одесситов не подвергать себя опасности, быть сознательными и мудрыми, не игнорировать сигналы воздушной тревоги, соблюдайте алгоритм правильных действий, не доверяйте фейкам и сомнительным источникам информации.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что 20 июня Одесса и соседние регионы Украины подверглись массовому ракетному обстрелу.

Рашисты в общей сложности выпустили 14 крылатых ракет. В Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад.

Ночь на 20 июня в Одессе тоже была беспокойной – силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет. По данным мэрии, пострадало около 80 окон одесситов.