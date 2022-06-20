Новости Одессы и Одесской области

В Одессе взрывы, над городом дым, идет обстрел ракетами (ОБНОВЛЕНО)

В Одессе взрывы, над городом дым, идет обстрел ракетами (ОБНОВЛЕНО)

Ночь на 20 июня в Одессе была беспокойной, ПВО сбила несколько ракет. Но день выдался еще уже. Рашисты нанесли по городу массированный ракетый удар.

Пока нет информации, сколько ракет сбили наши защитники, а сколько прорвались сквозь оборону.

По заявлениям очевидцев в местных телеграм-каналах, все прилеты произошли в районе одного из крупных спальных жилмассивов. Есть заявления о выбитых окнах в домах местных жителей.

Отбоя воздушной тревоги по состоянию на 14:40 не было, остается угроза повторных ударов. Жителей города просят не паниковать и оставаться в укрытиях.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

дым после прилета ракеты

Некоторые одесситы предполагают, что нынешняя серия ракетных ударов — месть рашистов за успешную операцию ВСУ в Черном море, в результате которой были уничтожены две газодобывающие платформы (так называемые “вышки Бойко”, захваченные россией у Украины в 2014 году).

«Одесская Жизнь» продолжает следить за ситуацией и информировать о ней своих читателей.

ОБНОВЛЕНО 14.50: Объявлен отбой воздушной тревоги. Официальной информации о последствиях ракетного удара пока не поступало.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить