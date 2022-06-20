В Одессе взрывы, над городом дым, идет обстрел ракетами (ОБНОВЛЕНО)

Ночь на 20 июня в Одессе была беспокойной, ПВО сбила несколько ракет. Но день выдался еще уже. Рашисты нанесли по городу массированный ракетый удар.

Пока нет информации, сколько ракет сбили наши защитники, а сколько прорвались сквозь оборону.

По заявлениям очевидцев в местных телеграм-каналах, все прилеты произошли в районе одного из крупных спальных жилмассивов. Есть заявления о выбитых окнах в домах местных жителей.

Отбоя воздушной тревоги по состоянию на 14:40 не было, остается угроза повторных ударов. Жителей города просят не паниковать и оставаться в укрытиях.

Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

Некоторые одесситы предполагают, что нынешняя серия ракетных ударов — месть рашистов за успешную операцию ВСУ в Черном море, в результате которой были уничтожены две газодобывающие платформы (так называемые “вышки Бойко”, захваченные россией у Украины в 2014 году).

«Одесская Жизнь» продолжает следить за ситуацией и информировать о ней своих читателей.

ОБНОВЛЕНО 14.50: Объявлен отбой воздушной тревоги. Официальной информации о последствиях ракетного удара пока не поступало.