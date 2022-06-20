Новости Одессы и Одесской области

В Одессе ликвидируют последствия утренней ракетной атаки

В Одессе ликвидируют последствия утренней ракетной атаки

Утром 20 июня Одесса была атакована крылатыми ракетами. Все они были биты ПВО, но взрывной волной выбило окна в домах некоторых одесситов.

Об этом рассказал мэр города Геннадий труханов, передает телеграм-канал «Одеса. Офіційно».

Городской голова сообщил, что в результате утреннего сбития вражеской ракеты, от взрывной волны пострадало около 80 окон.

Наши коммунальные службы с утра работают на месте, ликвидируют последствия и проводят весь необходимый ремонт,

— добавил мэр.

Российские агрессоры не оставляют в покое Одесскую область и продолжают атаковать регион крылатыми ракетами. Одну из таких сбили утром понедельника, 20 июня, в небе над Одессой. Это и послужило причиной мощного взрыва, напугавшего горожан и первоначально решивших, что это очередной «прилет».

Днем ракетный обстрел повторился, но в еще большем масштабе. Данных о последствиях дневного удара пока не поступало.

Напомним, ночью 19 июня рашисты выпустили по Одесскому региону две сверхзвуковые крылатые ракеты. Обе были сбиты силами противовоздушной обороны.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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