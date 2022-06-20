Ракетный удар по Одессе 20 июня: куда попали рашисты и есть ли пострадавшие? (фото)

Сегодня днем, в понедельник, 20 июня 2022 года, российские агрессоры нанесли массированный ракетный удар по Югу Украины, в частности, по Одессе.

Как сообщает Оперативное командование «Юг», в течение трех часов враг выпустил по Югу Украины 14 ракет.

«В бессильной злобе на успехи наших войск, рашисты били по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесщины и по самой Одессе»,

– говорится в сообщении военного командования.

По официальной информации, в области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, а в Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад. Спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади более 300 квадратных метров.

Пострадавших среди гражданского населения нет.

Как сообщала «Одесская жизнь», ночь на 20 июня в Одессе была беспокойной – силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет. Но день выдался еще хуже – были прилеты в районе одного из крупных одесских жилмассивов. Есть заявления о выбитых окнах в домах местных жителей.

По данным мэрии, пострадало около 80 окон одесситов.

Также сообщалось, что утром 20 июня в небе над Одессой ПВО сбили вражескую ракету.

Фото: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины