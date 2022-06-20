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Ракетный удар по Одессе 20 июня: куда попали рашисты и есть ли пострадавшие? (фото)

Ракетный удар по Одессе 20 июня: куда попали рашисты и есть ли пострадавшие? (фото)

Сегодня днем, в понедельник, 20 июня 2022 года, российские агрессоры нанесли массированный ракетный удар по Югу Украины, в частности, по Одессе.

Как сообщает Оперативное командование «Юг», в течение трех часов враг выпустил по Югу Украины 14 ракет.

«В бессильной злобе на успехи наших войск, рашисты били по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесщины и по самой Одессе»,

– говорится в сообщении военного командования.

По официальной информации, в области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади, а в Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад. Спасатели оперативно ликвидировали пожар на площади более 300 квадратных метров.

Ракетный удар по Одессе 20 июня2

Ракетный удар по Одессе 20 июня, сгорел склад

Ракетный удар по Одессе 20 июня, пожар на складе

Пострадавших среди гражданского населения нет.

Как сообщала «Одесская жизнь», ночь на 20 июня в Одессе была беспокойной – силы противовоздушной обороны сбили несколько ракет. Но день выдался еще хуже – были прилеты в районе одного из крупных одесских жилмассивов. Есть заявления о выбитых окнах в домах местных жителей.

По данным мэрии, пострадало около 80 окон одесситов.

Также сообщалось, что утром 20 июня в небе над Одессой ПВО сбили вражескую ракету.

Фото: Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины

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Редакция ПРОФИЛЬ

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