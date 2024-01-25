Новости Одессы и Одесской области

В Одесской ОВА прямо во время совещания задержали главу сельсовета

В Одесской ОВА прямо во время совещания задержали главу сельсовета

Во время первого в этом году заседания рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» в Одесской облгосадминистрации правоохранители задержали одного из председателей ОТГ.

Об этом 24 января сообщил руководитель ОВА Олег Кипер.

«Правоохранители предоставят всю подробную информацию и официальные комментарии. Но подчеркиваю, что Одесская ОВА постоянно сотрудничает со всеми правоохранительными органами. Собственно сегодняшние события это подтверждают”, — отметил Олег Кипер.

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Как отметил руководитель Одесской военной администрации, заседание рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» было плодотворным. Вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью члены группы рассмотрели очередные расточительные тендеры. В частности, закупки по завышенным ценам в одной из громад:

  • сока по 80 грн за литр,
  • кураги по 550 за килограмм,
  • куриного филе по 215 грн за кг,
  • сметаны 190 грн за килограмм и другого.

Среди неуместных тендеров – ремонт тротуаров на 750 тысяч грн и остановок на 600 тысяч.

Все материалы собраны и направлены в правоохранительные органы.

“В том, что над Одесщиной развевается украинский флаг прежде всего заслуга наших вооруженных сил. В очередной раз прошу направлять поддержку громад на силы обороны, а не плитку, фонтаны, улиток и тому подобное», — призвал Кипер.

Напомним, ранее в Одесской области проверили 2500 тендеров на общую сумму 870 миллионов гривен. 60 объявленных закупок на сумму более 100 миллионов гривен не отвечают требованиям военного времени.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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