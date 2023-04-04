Россия нанесла удар по Одессе дронами-камикадзе: были слышны взрывы 

Ночью 4 апреля россия нанесла удар по Одессе дронами-камикадзе. В городе и пригородах были слышны стрельба и серия взрывов.

Одесса и Одесский район в ночью 4 апреля были атакованы российскими дронами-камикадзе иранского производства “Шахед”. Официально сообщается о том, что часть из них сбита.

Об этом говорится в сообщении Одесской районной военной администрации:

«Только что враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбития”.

В официальном сообщении в очередной раз напомнили, что в военное время не все события можно комментировать или обнародовать. Поэтому в Одесской РВА просят воздерживаться от комментариев случившегося в социальных сетях.

В сообщении районных властей отмечается, что продолжается боевая работа и возможна вторая волна “Шахедов”.

Отметим, что по состоянию на 2:30 воздушная тревога продолжается, поэтому одесситам и жителям Одесского района не стоит пренебрегать безопасностью и лучше находиться в укрытиях.

Добавим, что, по сообщениям очевидцев, во время атаки в были слышны взрывы, также в одном из районов Одессы наблюдается сильный пожар. Но никакой информации о пострадавших или возможном ущербе еще нет.

Заглавный фотоколлаж иллюстративный, коллаж — «Вікна»