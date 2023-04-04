Ночью над Одессой сбили почти все вражеские дроны, но один попал в предприятие

Ночью, 4 апреля 2023 года, в небе над городом Одесса Воздушные силы ВСУ сбили 13 ударных дронов «Shahed-136/131».

Об этом сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ.

Так, в общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно из района восточного побережья Азовского моря.

В результате подразделения и средства противовоздушной обороны командования «Юг» уничтожили 14 «шахедов». 13 из них — над Одесской областью, а еще один — над Николаевской.

Отмечается, что попаданием по одному из предприятий в Одесской области был вызван пожар. К утру спасатели его ликвидировали. Обошлось без человеческих жертв.

Как сообщала «Одесская жизнь», этой ночью россия нанесла удар по Одессе дронами-камикадзе. В городе и пригородах были слышны стрельба и серия взрывов. Воздушная тревога длилась с 01:23 до 03:14.

Перед этим мы публиковали фото и видео последствий попадания российской ракеты в одесский монастырь. Это произошло во время предыдущей атаки на город 21 марта.

Напомним также, что во время одного из недавнего обстрелов от российских ракет пострадали детский сад и жилые дома.