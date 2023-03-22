Российская ракета попала в одесский монастырь: фото и видео последствий 

Вечером 21 марта российская авиация нанесла по Одессе ракетный удар. Несколько ракет сбила система ПВО, но одна попала в трехэтажное здание Свято-Иверского мужского монастыря. Пострадали 4 человека.

В Оперативном командовании “Юг” сообщили, что российская ракета попала по трехэтажному зданию монастыря УПЦ Московского патриархата в Одессе. Четыре человека получили ранения: из них три легких, один человек госпитализирован.

В региональном управлении ГСЧС сообщили, что спасатели потушили пожар кровли на площади 40 кв. метров. Работы продолжались 36 минут.

“Разрушения довольно мощные, кровли разрушено приблизительно 200 квадратных метров. Было два очага возгорания общей площадью приблизительно 40 квадратных метров, которые были оперативно ликвидированы спасательными службами”, — рассказала Наталия Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

Архиепископ Диодор, управляющий монастырем рассказал, как он лично и монастырь в целом, пережили удар российских “единоверцев”:

— Я находился в середине здания, где проживаю я, как руководитель, наместник этого монастыря. Здание трехэтажное. Оно подпрыгнуло и, вместе с ним, на стуле подпрыгнул я. Так что у меня был двойной прыжок. Посыпались окна, посыпались часы со стен, некоторые иконы попадали. Но учитывая, что здание, где я был, находится в 100 метрах от места взрыва, то у нас только повыбивало окна. Храмы, иконы и люди, все что важно для жизни монастыря, осталось целым. У нас есть трое пострадавших легко и один средней степени тяжести.

Ликвидация последствий удара продолжается.

Напомним, что вечером 21 марта россия вновь обстреляла Одессу ракетами. Если в этот раз целью рашистов стал монастырь, то в прошлый раз они ударили по детскому саду.