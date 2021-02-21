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Минобороны выделит почти 140 млн долларов на строительство нового корвета для ВМС

Минобороны выделит почти 140 млн долларов на строительство нового корвета для ВМС

Строительство одного нового корвета  для Военно-морских сил Украины профинансируют на 3,8 млрд грн в 2021 году. Это около 137 млн долларов. 

Такие данные содержит Паспорт бюджетной программы Министерства обороны Украины на 2021 год, пишет Украинский милитарный портал.

Средства пойдут на финансирование строительства корвета типа Ada, который разработан в Турции и должен быть построен для нужд ВМС ВС Украины.

В январе главком ВМС Алексей Неижпапа заявлял, что корвет будет заложен в ближайшее время, однако сроки и место строительства не назывались.

Фото: ЦТС 

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Евгений Белый
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