В Британии будут строить ракетные катера для ВМС Украины

В Великобритании спроектируют и построят новые ракетные катера специально для Военно-морских сил Украины. Первые четыре катера будут построены британцами, в рамках меморандума, подписанного в Украиной. А украинские судостроители будут наблюдать за ходом работ в Британии, учиться и тренироваться.

Об этом в интервью изданию “День” рассказал атташе по вопросам обороны посольства Великобритании в Украине Тим Вудс.

“Эти ракетные катера проектируются специально для Украины, поэтому они будут оригинальными и иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, что будет обеспечивать скорость в 40 узлов. И на них планируют установить артиллерийские системы и ракеты”, – отметил он.

Еще 4 катера планируют построить уже в Украине.

“А вторая часть – четыре ракетных катера – будут строиться в Украине. И это будет прекрасно для украинского кораблестроения и также для ВМС, потому что вы получите эти способности здесь, в Украине. Другая опция, которую мы изучаем, которая еще не формализованная, это – совместное проектирование боевых кораблей британской промышленности с украинским проектным бюро в Николаеве”, – рассказал атташе.

Первый катер планируют заложить на британской верфи в начале 2022 года.

Ранее сообщалось, что Минобороны выделит почти 140 млн долларов на строительство нового корвета для ВМС.