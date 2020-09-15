ВНО по математике сделают обязательным

Выпускники школ с 2021 обязательно будут сдавать Государственную итоговую аттестацию по математике.Источник: https://censor.net/ru/n3219239

Об этом на брифинге сообщила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

“Государственная итоговая аттестация на 2021 год для соискателей полного общего среднего образования будет обязательной по украинскому языку, по математике. Это нововведение “, – отметила она.

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