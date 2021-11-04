ВНО-2022: стали известны сроки регистрации и график сессии

Министерство образования Украины утвердило график подготовки и проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2022 году.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Когда регистрироваться для участия в ВНО-2022?
Зарегистрироваться на участие в тестировании можно будет в период с 1 февраля по 9 марта 2022 года.
Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать своих учеников на государственную итоговую аттестацию в форме ВНО до 1 марта 2022 года.
До 29 апреля 2022 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будут указаны время и место проведения тестирований.
График основной сессии ВНО-2022
Тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по следующему графику:
- физика – 23 мая;
- химия – 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
- математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня;
- испанский, немецкий, французский – 6 июня;
- английский язык – 7 июня;
- история Украины – 10 июня;
- география – 14 июня;
- биология – 17 июня.
О результатах основной сессии ВНО по всем указанным предметам участникам сообщат до 30 июня 2022 года.
А будет пробное ВНО?
Пробное оценивание запланировано:
- по украинскому языку и литературе – на 19 марта 2022 года;
- по иностранным языкам и другим предметам – на 26 марта 2022 года.
Зарегистрироваться на пробное ВНО можно будет с 5 по 22 января.
Дополнительная сессия ВНО предусмотрена в период с 23 июня по 15 июля.
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Фото: pravda.com.ua