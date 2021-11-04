ВНО-2022: стали известны сроки регистрации и график сессии

Министерство образования Украины утвердило график подготовки и проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2022 году. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Когда регистрироваться для участия в ВНО-2022?

Зарегистрироваться на участие в тестировании можно будет в период с 1 февраля по 9 марта 2022 года.

Руководители учебных заведений смогут зарегистрировать своих учеников на государственную итоговую аттестацию в форме ВНО до 1 марта 2022 года.

До 29 апреля 2022 года зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будут указаны время и место проведения тестирований.

График основной сессии ВНО-2022

Тестирование основной сессии ВНО-2022 состоится по следующему графику:

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;

математика, математика (задание уровня стандарта) – 3 июня;

испанский, немецкий, французский – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

О результатах основной сессии ВНО по всем указанным предметам участникам сообщат до 30 июня 2022 года.

А будет пробное ВНО?

Пробное оценивание запланировано:

по украинскому языку и литературе – на 19 марта 2022 года;

по иностранным языкам и другим предметам – на 26 марта 2022 года.

Зарегистрироваться на пробное ВНО можно будет с 5 по 22 января.

Дополнительная сессия ВНО предусмотрена в период с 23 июня по 15 июля.

“Одесская жизнь” о ВНО-2021:

Фото: pravda.com.ua