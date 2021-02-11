В Украине запустили сервис «ВНО-онлайн»

На ресурсе разместили тесты, которые сдавались во время внешнего независимого оценивания и пробного ВНО с 2009 по 2020 год. Таким образом выпускникам дали возможность дополнительно попрактиковаться в сдаче экзаменов.

На сайте есть возможность выполнить все тестовые задания в максимально приближенном варианте к реальным тестам. При этом форма предоставления ответа соответствует виду, который предлагается в бланке ответов во время прохождения реальных тестов ВНО.

Правильные ответы можно увидеть сразу после прохождения теста. Кроме того, результат рассчитывается в тестовых и рейтинговых баллах и определяется время, затраченное на выполнение задания.

Для каждого предмета можно открыть полный список всех тестовых заданий внешнего независимого оценивания и получить правильный ответ на каждое задание сразу после его выполнения.

Тесты по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины и географии распределены по темам для более удобной подготовки. Проверить знания можно по всем темам выбранного предмета. Это поможет узнать свой уровень подготовки и укажет на слабые места, которые необходимо подтянуть.

Таким образом, сервис должен помочь участникам экзаменационных испытаний понять структуру теста по каждому учебному предмету, ознакомиться с формами заданий и определить время, необходимое для выполнения заданий теста.

Анонсное фото: education.24tv.ua

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