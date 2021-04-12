ВНО-2021: как прошло пробное тестирование?

По данным Министерства образования и науки, на тестирование было зарегистрировано более 120 тыс. человек, а явка по стране составила 93-95%.

«Пробное ВНО проходило организованно, с соблюдением всех правил, процедур и требований противоэпидемической безопасности: использование масок, дезинфекторов, сохранение социальной дистанции», – добавили в Минобразования.

Пробное ВНО произошло в большинстве регионов Украины, кроме Киева, Черниговской и Николаевской областей. Из-за прекращения движения общественного транспорта в указанных регионах пробное ВНО здесь перенесли на 24 апреля.

Как сообщалось ранее, в 2021 году ВНО состоится по принятому ранее расписанию вне зависимости от эпидемиологической ситуации в стране. С графиком сессии ВНО можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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