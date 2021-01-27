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ВНО-2021: Выпускники, которые лучше всех пройдут тестирование, получат по 100 тысяч гривен

ВНО-2021: Выпускники, которые лучше всех пройдут тестирование, получат по 100 тысяч гривен

Украинские школьники, которые наберут самые высокие баллы на внешнем независимом оценивании (ВНО), получат от государства премии в размере 100 тысяч гривен.

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Как сообщила секретарь Комитета по вопросам науки и инноваций Наталья Пипа, соответствующее постановление поддержали 26 января на образовательном Комитете Верховной Рады.

«Хорошая новость для всех, кто готовится к ВНО! Поддержали на образовательном Комитете постановление: 30 выпускников, которые лучше всех сдадут ВНО, получат денежное вознаграждение по 100 тысяч гривен. Для этого сумма баллов по четырем предметам должна быть 790 и более, в том числе один предмет на 200 баллов», – пояснила Пипа в Facebook.

При этом секретарь Комитета уточнила, что эту сумму денег выплатят при поступлении награжденного в украинский вуз.

«Государство должно стимулировать детей к лучшему обучению в Украине», – добавила Пипа.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, сколько будет стоить пробное тестирование для одесских школьников.

Еще по теме: ВНО-2021: за высшие баллы хотят давать премию – условия и суммы выплат.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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