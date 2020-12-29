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ВНО-2021: за высшие баллы хотят давать премию – условия и суммы выплат

ВНО-2021: за высшие баллы хотят давать премию – условия и суммы выплат

Кабинет министров Украины принял законопроект об утверждении Указа президента о выдаче премий участникам внешнего независимого оценивания (ВНО).

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Как сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины, теперь участники ВНО, получившие полное общее среднее образование, смогут получать денежное вознаграждение за высокие результаты тестирования.

Данный законопроект предусматривает выплату 20-ти одноразовых ежегодных премий в размере 5 тыс. грн. Премия предназначается участнику тестирования, набравшему 200 баллов по двум и более учебных предметам.

Регистрация для участия в пробном внешнем тестировании 2021 года начнется 5 января и продлится до 19 января.

Пробное ВНО состоится 10 апреля. В связи с эпидемиологической угрозой каждый участник может выбрать для тестирования только один предмет. Результаты пробного ВНО огласят 16 апреля.

Ранее сообщалось, что Минобразования планирует сделать платным прохождение дополнительных тестов ВНО. Суть идеи платных экзаменов в том, что участники ВНО, желающие сдать больше тестовых предметов, чем установлено Минобразования, будет делать это за свой счет.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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