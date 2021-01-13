В новом году регистрация на внешнее независимое оценивание запланирована на 1 февраля. Но сейчас уже открыта запись на пробную сессию экзаменов. Записаться можно до 19 января. Уже известна и стоимость тестирования.

Зарегистрироваться для прохождения ВНО одесские абитуриенты должны на сайте Одесского регионального центра оценивания качества образования. Участвовать могут все желающие. Состоится пробное Внешнее независимое тестирование 10 апреля. Правда, результаты пробного ВНО, как и оценки за государственную итоговую аттестацию, засчитываться не будут.

В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации каждый участник пробного ВНО может выбрать для тестирования только один из предметов:

украинский язык;

украинский язык и литература;

история Украины;

математика;

биология;

география;

физика;

химия;

иностранный язык (английский, испанский; немецкий; французский).

Затем загрузить задание в виде тетради и пройти его дома. А потом отправить результаты на проверку.

Пробное ВНО – мероприятие платное. И так как количество тестирований значительно сократится, оплата каждого экзамена станет существенно дороже, предупредили в Центре оценивания качества образования.

Одесситам пробный экзамен обойдется в 225 гривен. Результаты тестирования можно будет узнать на специальном сервисе определения результатов на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Оценки пробного ВНО будут опубликованы на страницах участников 16 апреля.

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