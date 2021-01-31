ВНО-2021: сроки регистрации и график основной сессии

В Украине в понедельник, 1 февраля, стартует регистрация на основную сессию ВНО-2021 (внешнего независимого тестирования). В этом году ВНО будет проходить по новым правилам.

Об этом сказано в сообщении Министерства образования Украины.

График регистрации

Регистрация на участие в тестировании начнется 1 февраля и продлится до 5 марта. До 30 апреля зарегистрированные участники смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска с временем и местом проведения ВНО. Результаты тестов будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

График основной сессии

21 мая – химия

24 мая – испанский, немецкий, французский языки

25 мая – английский язык

28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта)

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература

4 июня – история Украины

7 июня – физика

10 июня – биология

15 июня – география

Новые правила ВНО

В этом году каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5 учебным предметам (раньше было не более четырех).

При этом будет отдельное тестирование по украинскому языку и по украинскому языку и литературе. Также будет два уровня тестирования по математике.