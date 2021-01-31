ВНО-2021: сроки регистрации и график основной сессии

В Украине в понедельник, 1 февраля, стартует регистрация на основную сессию ВНО-2021 (внешнего независимого тестирования). В этом году ВНО будет проходить по новым правилам.
Об этом сказано в сообщении Министерства образования Украины.
График регистрации
Регистрация на участие в тестировании начнется 1 февраля и продлится до 5 марта. До 30 апреля зарегистрированные участники смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска с временем и местом проведения ВНО. Результаты тестов будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.
График основной сессии
- 21 мая – химия
- 24 мая – испанский, немецкий, французский языки
- 25 мая – английский язык
- 28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта)
- 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература
- 4 июня – история Украины
- 7 июня – физика
- 10 июня – биология
- 15 июня – география
Новые правила ВНО
В этом году каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5 учебным предметам (раньше было не более четырех).
При этом будет отдельное тестирование по украинскому языку и по украинскому языку и литературе. Также будет два уровня тестирования по математике.