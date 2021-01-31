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ВНО-2021: сроки регистрации и график основной сессии

ВНО-2021: сроки регистрации и график основной сессии

В Украине в понедельник, 1 февраля, стартует регистрация на основную сессию ВНО-2021 (внешнего независимого тестирования). В этом году ВНО будет проходить по новым правилам.

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Об этом сказано в сообщении Министерства образования Украины.

График регистрации 

Регистрация на участие в тестировании начнется 1 февраля и продлится до 5 марта. До 30 апреля зарегистрированные участники смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска с временем и местом проведения ВНО. Результаты тестов будут размещены на информационных страницах участников до 30 июня.

График основной сессии

  • 21 мая – химия
  • 24 мая – испанский, немецкий, французский языки
  • 25 мая – английский язык
  • 28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта)
  • 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература
  • 4 июня – история Украины
  • 7 июня – физика
  • 10 июня – биология
  • 15 июня – география

Новые правила ВНО

В этом году каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5 учебным предметам (раньше было не более четырех).

При этом будет отдельное тестирование по украинскому языку и по украинскому языку и литературе. Также будет два уровня тестирования по математике.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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