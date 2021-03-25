ВНО-2021: изменит ли карантин график тестирования? (инфографика)

Внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году состоится по принятому ранее расписанию.

Как проинформировали в Министерстве образования и науки Украины (МОН), вне зависимости от эпидситуации в стране переносить ВНО не собираются.

Так, пробное ВНО в 2021 году назначено на 10 апреля, а основная сессия пройдет с 21 мая по 15 июня.

По данным МОН, сессия ВНО запланирована на такие дни:

химия – 21 мая;

испанский, немецкий, французский языки – 24 мая;

английский язык – 25 мая;

математика – 28 мая;

украинский язык – 1 июня;

украинский язык и литература – 1 июня;

история Украины – 4 июня;

физика – 7 июня;

биология – 10 июня;

география – 15 июня.

Дополнительная сессия ВНО пройдет с 29 июня по 16 июля.

Результаты будут объявлены:

химия – до 4 июня;

иностранные языки – до 18 июня;

математика – до 22 июня;

украинский язык и литература, история Украины, биология – до 25 июня;

география – до 30 июня;

дополнительная сессия – до 23 июля.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее в Украине запустили сервис ВНО-онлайн.

Ранее мы публиковали сроки регистрации и график основной сессии ВНО-2021.