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ВНО-2021: изменит ли карантин график тестирования? (инфографика)

ВНО-2021: изменит ли карантин график тестирования? (инфографика)

Внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году состоится по принятому ранее расписанию.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Как проинформировали в Министерстве образования и науки Украины (МОН), вне зависимости от эпидситуации в стране переносить ВНО не собираются.

Так, пробное ВНО в 2021 году назначено на 10 апреля, а основная сессия пройдет с 21 мая по 15 июня.

По данным МОН, сессия ВНО запланирована на такие дни:

  • химия – 21 мая;
  • испанский, немецкий, французский языки – 24 мая;
  • английский язык – 25 мая;
  • математика – 28 мая;
  • украинский язык – 1 июня;
  • украинский язык и литература – 1 июня;
  • история Украины – 4 июня;
  • физика – 7 июня;
  • биология – 10 июня;
  • география – 15 июня.

Дополнительная сессия ВНО пройдет с 29 июня по 16 июля.

Результаты будут объявлены:

  • химия – до 4 июня;
  • иностранные языки – до 18 июня;
  • математика – до 22 июня;
  • украинский язык и литература, история Украины, биология – до 25 июня;
  • география – до 30 июня;
  • дополнительная сессия – до 23 июля.

ВНО-2021, расписание

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее в Украине запустили сервис ВНО-онлайн.

Ранее мы публиковали сроки регистрации и график основной сессии ВНО-2021.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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