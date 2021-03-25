ВНО-2021: изменит ли карантин график тестирования? (инфографика)

Внешнее независимое оценивание (ВНО) в этом году состоится по принятому ранее расписанию.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Как проинформировали в Министерстве образования и науки Украины (МОН), вне зависимости от эпидситуации в стране переносить ВНО не собираются.
Так, пробное ВНО в 2021 году назначено на 10 апреля, а основная сессия пройдет с 21 мая по 15 июня.
По данным МОН, сессия ВНО запланирована на такие дни:
- химия – 21 мая;
- испанский, немецкий, французский языки – 24 мая;
- английский язык – 25 мая;
- математика – 28 мая;
- украинский язык – 1 июня;
- украинский язык и литература – 1 июня;
- история Украины – 4 июня;
- физика – 7 июня;
- биология – 10 июня;
- география – 15 июня.
Дополнительная сессия ВНО пройдет с 29 июня по 16 июля.
Результаты будут объявлены:
- химия – до 4 июня;
- иностранные языки – до 18 июня;
- математика – до 22 июня;
- украинский язык и литература, история Украины, биология – до 25 июня;
- география – до 30 июня;
- дополнительная сессия – до 23 июля.
Как сообщала «Одесская жизнь», ранее в Украине запустили сервис ВНО-онлайн.
Ранее мы публиковали сроки регистрации и график основной сессии ВНО-2021.