Штормовое предупреждение на 26 ноября: на Одессу надвигаются шквальный ветер и метель

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 26 ноября 2023 года, в Одессе и Одесской области в течение суток ожидаются значительные осадки, метель, гололедица, налипание мокрого снега, гололедица, а ночью порывы ветра могут достигать 19-24 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.
В связи с ухудшением погодных условий в одесской мэрии просят горожан быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки по городу.
«Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей»,
– говорится в сообщении.
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Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.
«В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102»,
– предупреждают городские власти.
Напомним, ранее в компании ДТЭК «Одесские электросети» предупредили о возможных аварийных отключениях света в Одесской области из-за последствий непогоды.
Фото Юрия Бершадского