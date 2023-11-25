Штормовое предупреждение на 26 ноября: на Одессу надвигаются шквальный ветер и метель

В связи с ухудшением погодных условий в одесской мэрии просят горожан быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки по городу.

«Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – из-за сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей»,

– говорится в сообщении.

Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

«В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102»,

– предупреждают городские власти.

Напомним, ранее в компании ДТЭК «Одесские электросети» предупредили о возможных аварийных отключениях света в Одесской области из-за последствий непогоды.

Фото Юрия Бершадского