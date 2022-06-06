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ВМС Украины отогнали российский флот далеко в море: противнику пришлось сменить тактику

ВМС Украины отогнали российский флот далеко в море: противнику пришлось сменить тактику

Теперь россия пытается контролировать северо-западную часть моря с помощью береговых ракетных комплексов.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

В результате активных действий защитников Украины по поражению морских сил противника, корабельная группировка черноморского флота рф была отброшена от украинских берегов на расстояние более сотни километров.

Пытаясь возобновить контроль над северо-западной частью Черного моря, противник был вынужден сменить тактику: он развернул в Крыму и Херсонской области береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»; перебрасывает дополнительные силы на остров Змеиный.

Также остается угроза нанесения ракетных ударов по морскому направлению. С начала вторжения вражеские корабли и подлодки осуществили пуски более 300 крылатых ракет по украинской территории. Интенсивность ударов крылатыми ракетами «Калибр» снизилась, в то же время противник начал бить по наземным объектам противокорабельными ракетами, основное назначение которых поражение боевых кораблей и судов.

Вероятно, это свидетельствует о том, что Россия использовала значительный объем современного ракетного оружия и вынуждена применять устаревшие типы ракет, запасов которой достаточно для нанесения ударов по нашей территории.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что военные моряки уничтожили две вражеские ракеты над морем недалеко от берегов Николаевской области.

Одним из крупнейших достижений ВМС ВСУ стало уничтожение флагмана черноморского флота РФ ракетного крейсера «Москва».

На фото: украинский береговой ракетный комплекс «Нептун», благодаря которому российские корабли избегают приближаться к украинскому побережью.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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