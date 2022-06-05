В ОВА назвали причину взрывов, которые утром слышали одесситы

В городе Одессе и регионе обстрелы зафиксированы не были. Взрывы, которые были слышны, произошли в Николаевской области.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он рассказал, что вражеские ракетные удары сегодня утром были нанесены по столице и соседней Николаевской области.

При этом в службе по связям с общественностью командование ВМС ВСУ сообщили, что военные моряки уничтожили две вражеские ракеты над морем недалеко от берегов Николаевской области.

Скорее всего эти взрывы и слышали одесситы, вкупе с работой систем одесской противовоздушной обороны.

Несмотря на ночь, украинские защитники с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов метко попали во вражеские ракеты. Это уже не в первый раз, когда личный состав ВМС ВС Украины благодаря обученности и уверенности действий нарушает планы оккупантов. Лишь вчера, личный состав ВМС ВСУ уничтожил 4 крылатые ракеты оккупантов, выпущенных по мирным городам Украины,

— сказано в сообщении ВМС ВСУ.

При этом Сергей Братчук в который раз призвал жителей региона не игнорировать сигналы оповещения. Вероятность ракетных атак врага остается высокой. В Черном море 5 кораблей ЧФ, несущих на борту крылатые ракеты.

Также он сказал, что в области идет контрдиверсионная работа: задержанные проверяются на причастность к ДРГ рашистов и антиукраинской деятельности.

Напомним, что вчера утром, 4 июня враг нанес ракетный удар по Одесской области. Были повреждены складские помещения сельскохозяйственного предприятия. Два человека получили ранения.

И в этот же день наши подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат «Форпост».