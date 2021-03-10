Власти предложили больше рекламы для борьбы с коронавирусом

Кабинет министров одобрил проект закона, предусматривающий увеличение объема бесплатной социальной рекламы.
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Речь идет о той рекламе, которая направлена на предотвращение распространения коронавируса в Украине.
Соответствующий законопроект “О внесении изменения в раздел V “Заключительные положения” Закона Украины “О рекламе” относительно социальной рекламы, направленной на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни CОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2″ принят на заседании правительства в среду, 10 марта.
Планируется, что действие закона будут распространяться на период карантина.
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