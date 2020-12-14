Власти Одессы нашли способ разобраться с елочными свалками (видео)

Власти Одессы будут заключать с предпринимателями договора на утилизацию елок, которые остануться невостребованными после новогодних праздников.

Это необходимо для того, чтобы город не оказался завален нераспроданными елками, как это было год назад, рассказал заместитель мэра Одессы Дмитрий Жеман.

Елки будут утилизировать на территории КП “Зелентрест”, но часть из них отдадут на корм животным в Одесский зоопарк.

Всего в городе “живыми” елками будут торговать на 145 официальных локациях.

Напомним, после праздников горожане смогут обменять елки на конфеты.