Одесские журналисты требуют гарантий безопасности своей работы

Об этом говорится в заявлении местных журналистов к руководству государства и правоохранительных органов.

Они просят проконтролировать расследование всех фактов нападения на журналистов в Одесской области за последние три года, а также защитить их права.

Приводим текст заявления полностью:

“Открытое заявление работников медиа Одесской области к Президенту Украины, Кабинету Министров Украины, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины по поводу нападений и препятствования профессиональной деятельности журналистов в Одесской области.

Мы, работники средств массовой информации Одесской области, подвергшиеся препятствованию и нападениям за свою профессиональную деятельность в течение последних трех лет, заявляем, что в регионе практически отсутствует какая-либо гарантия безопасной работы представителей СМИ, а журналисты региона страдают от бездействия местных чиновников в вопросах защиты свободы слова и достоинства.

По данным мониторинга свободы слова Института массовой информации, в 2019 году Одесская область стала лидером среди регионов Украины (без учета г. Киев) по количеству нарушений прав журналистов. В частности, по состоянию на декабрь этого года зафиксировано 18 случаев нарушений прав журналистов. Последние три года Одесская область стабильно находится в первой пятерке регионов-лидеров по нарушениям свободы слова. Так, в течение 2017-2018 годов Одесская область, согласно мониторингу ИМИ, занимала пятую позицию.

Сейчас правоохранительные органы не выполняют определенных законодательством задач по защите законной профессиональной деятельности журналистов: вовремя не вносятся сведения в ЕРДР, неэффективно расследуются данные случаи и тому подобное. Иногда задерживаются исполнители правонарушений – однако не происходит полного расследования преступления, заказчики не устанавливаются.

Учитывая крайне негативную тенденцию, требуем:

от руководства государства – взять на контроль расследование всех фактов нападения на журналистов в Одесской области за последние три года и способствовать защите прав журналистов, их законной профессиональной деятельности;

от правоохранительных органов – своевременно реагировать, полно, своевременно и ответственно расследовать все случаи нападений на журналистов, установить нападавших и заказчиков. Гарантировать соблюдение необходимых правовых процедур при расследовании;

от Министерства внутренних дел, Национальной полиции Украины, Генеральной прокуратуры – обеспечить публичный отчет от руководителей правоохранительных органов Одесской области в январе 2020 года о ходе расследования уголовных производств по нападению на журналистов в Одесской области и препятствовании их профессиональной деятельности в течение последних трех лет.

Мы призываем центральные органы власти и правоохранительные институты страны серьезно отнестись к ситуации с безопасностью работников СМИ в Одесской области и соответственно отреагировать”.

Заявитель:

Анастасия Большедворова, журналистка ТРК “Моя Одесса”

Алия Замчинская, местная журналистка

Светлана Подпалая, заместитель главреда общественно-политической газеты “Зеленый Лист”

Александр Жирносенко, корреспондент издания 048.ua

Михаил Штекель, корреспондент Украинской службы Радио Свобода

Татьяна Сарнацкая, заместитель генерального директора по развитию ТРК “Круг”

Валерий Болган, главный редактор издания “ИзбирКом”

Оксана Поднебесная, главный редактор сайта “Сила громад”, консультант по коммуникациям Одесского РО Ассоциации городов Украины

Дяченко Юрий, корреспондент общественно-политической газеты “Зеленый Лист”

Екатерина Гуцол (Маденс), главный редактор 048.ua

Заявление поддержали:

ОО “Институт массовой информации”

Оксана Романюк, исполнительная директор Института массовой информации

Наталья Лигачева, шеф-редактор “Детектора медиа”

Ирина Земляная, медиаексперт и тренер по безопасности Института массовой информации

Павел Колотвин, региональный представитель ИМИ в Одесской области

Ольга Баклаженко, главред издания “УСИ”

Мария Шевчук, журналистка издания “Информер”

Евгения Генова, редактор сайта “ИзбирКом”

Александр Новицкий, член Национального союза журналистов Украины. Member of International Federation of Journalists

Константин Гречаный, выпускающий редактор ТК “Репортер”

Игорь Кравец, председатель правления ОО “Черноморская правозащитная группа”

Александр Замковый, координатор медиапроекта ОО “Институт политической информации”

Ирина Чиркина, местная журналистка

Надежда Труш, журналистка kolo.news (Полтава), соучредитель ОО “Полтавское Медиа Круг”, представитель ИМИ в Полтавской области

Мая Голуб, региональная представитель Института массовой информации в Волынской области

Ярослав Гулан, региональный представитель ИМИ в Закарпатской области

Сергей Никитенко, интернет-издание «МОСТ» (Херсон)

Татьяна Печончик, председатель правления

Фото: dpchas.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!