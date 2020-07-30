Снесли шлагбаум и поставили два новых: транспортная ситуация на 13-й Фонтана ухудшилась (фото)

В начале июня активисты пришли снести шлагбаум на спуске к пляжу 13-й ст. Б. Фонтана. Однако сейчас арендатор парковки поставил шлагбаумы уже не на дороге, а на въезде в парковки. В разгар летнего сезона это усугубило транспортную ситуацию в этой локации и движение сейчас там происходит по одной полосе, так как вся обочина заставлена автомобилями.

Об этом сообщил нам наш корреспондент с места.

8 июля представители некоторых общественных организаций и одесский нардеп разгромили шлагбаум на спуске к пляжу 13-й станции Большого Фонтана. По их мнению, дежурные незаконно брали 50 гривен за проезд по дороге. Однако, тут следует отметить, что, заплатив 50 гривен, водитель мог припарковаться на одной из двух парковок и оставить авто на весь день.

Тем не менее, преграду сносят не впервые – чуть ли не каждый год. А сама история «войны» одесситов с арендатором тянется с 2011 года.

После сноса в этом году, арендатор решил поставить пункт пропуска не на дороге, а на въездах на парковки: возле ЖК «Сostafontana» и на парковке пляжа людей с инвалидностью.

Парковка возле ЖК Парковка возле ЖК Парковка возле ЖК Парковка возле ЖК Парковка возле ЖК Парковка рядом с пляжем для людей с инвалидностью Парковка рядом с пляжем для людей с инвалидностью

Теперь, автовладельцы, чтобы сэкономить на отдыхе, оставляют свои авто не на парковках, а на обочине. Хотя знак это запрещает. Из-за оставленных авто движение там теперь однополосное: одному водителю приходится уступать проезд другому.

Поток транспорта на 13 ст. Большого Фонтана Поток транспорта на 13 ст. Большого Фонтана Поток транспорта на 13 ст. Большого Фонтана Поток транспорта на 13 ст. Большого Фонтана Знак

Несмотря на это, на парковку заезжают водители, готовые заплатить те же 50 гривен. Мы побеседовали с некоторыми из них:

– Я сюда не часто приезжаю и новость о том, что тут убрали на въезде шлагбаум не слышал. Но я все равно готов заплатить 50 гривен за весь день и припарковаться на парковке. Мы тут до вечера будем и машина будет хоть под каким-то присмотром, – рассказал нам водитель Игорь.

– Раз уж они тут решительно так свои шлагбаумы ставят, то пусть хоть введут почасовую оплату. Пусть хоть 10 гривен за час. Я здесь максимум на два часа. На обочине оставлять не хочу. Зачем мне платить такую сумму за весь день, – пожаловался нашему корреспонденту Александр.

Автомобилисты, которые оставили свои транспортные средства на обочине, вовсе отказывались от разговора.

В данном случае вспоминается миф о Лернейской гидре, у которой на месте отрубленной головы, вырастают две новых, так и мы теперь имеем вместо одного снесенного шлагбаума – два новых, а ещё загазованное побережье и заставленную обочину. Также следует учитывать то, что даже в будний день здесь появились автохамы, которые припарковали на тротуаре свои машины. А в выходной день здесь просто не развернуться даже пешеходу.

Фото: Артем Виноградов