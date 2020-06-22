Витік з танкера Delfi: прокуратура розпочала кримінальне провадження

За фактом забруднення моря біля затонулого танкера в Одесі розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомила пресслужба Прокуратури Одеської області.
Одеською місцевою прокуратурою № 3 розпочато кримінальне провадження за фактом невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення морської води нафтопродуктами у місці аварійного перебування судна «Delfi» (ч. 1 ст. 237 КК України).
За попередньою інформацією, вчора зранку, 21 червня, надійшло повідомлення рятувальної служби про забруднення морської води нафтопродуктами у районі затонулого танкера.
Адміністрація морських портів України спільно із судновласником оперативно вжили заходів для локалізації забруднення шляхом застосування сорбенту. Наразі запланований відбір контрольних проб води.
Досудове розслідування триває.
У кримінальному провадженні, розпочатому після аварії танкера у листопаді 2019 року, повідомлено про підозру капітану судна «Delfi» у порушенні правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту, що створило небезпеку для життя людей (ч. 1 ст. 276 КК України).
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
На даний час тривають експертизи, а також запланований додатковий огляд судна.
Разом з тим, прокуратурою Одеської області та Офісом Генпрокурора вживаються заходи з контролю та координації видалення судна «Delfi» з місця аварійної морської події.
Судновласник має намір підняти танкер власним коштом, шляхом надання йому плавучості та подальшого буксирування до судноремонтної верфі.
План проведення робіт з підйому танкера 19 червня судновласником офіційно надано на погодження капітанові Одеського морського порту.
Нагадаємо, днями із затонулого танкера «Delfi» стався витік. Однак до 25 червня танкер навряд встигнуть забрати.
Фото: пресслужба