Витік з танкера Delfi: прокуратура розпочала кримінальне провадження

За фактом забруднення моря біля затонулого танкера в Одесі розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомила пресслужба Прокуратури Одеської області.

Одеською місцевою прокуратурою № 3 розпочато кримінальне провадження за фактом невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення морської води нафтопродуктами у місці аварійного перебування судна «Delfi» (ч. 1 ст. 237 КК України).

За попередньою інформацією, вчора зранку, 21 червня, надійшло повідомлення рятувальної служби про забруднення морської води нафтопродуктами у районі затонулого танкера.

Адміністрація морських портів України спільно із судновласником оперативно вжили заходів для локалізації забруднення шляхом застосування сорбенту. Наразі запланований відбір контрольних проб води.

Досудове розслідування триває.

У кримінальному провадженні, розпочатому після аварії танкера у листопаді 2019 року, повідомлено про підозру капітану судна «Delfi» у порушенні правил безпеки руху та експлуатації водного транспорту, що створило небезпеку для життя людей (ч. 1 ст. 276 КК України).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

На даний час тривають експертизи, а також запланований додатковий огляд судна.

Разом з тим, прокуратурою Одеської області та Офісом Генпрокурора вживаються заходи з контролю та координації видалення судна «Delfi» з місця аварійної морської події.

Судновласник має намір підняти танкер власним коштом, шляхом надання йому плавучості та подальшого буксирування до судноремонтної верфі.

План проведення робіт з підйому танкера 19 червня судновласником офіційно надано на погодження капітанові Одеського морського порту.

Нагадаємо, днями із затонулого танкера «Delfi» стався витік. Однак до 25 червня танкер навряд встигнуть забрати.

Фото: пресслужба

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