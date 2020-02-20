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Новости Одессы и Одесской области

По делу затонувшего в Одессе танкера Delfi открыли два уголовных производства

По делу затонувшего в Одессе танкера Delfi открыли два уголовных производства

В прокуратуре сообщили о подозрении капитану потерпевшего крушение у берегов Одессы судна.

Ему вменяют нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, подвергшее опасности жизнь людей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно известно, что подозреваемый знал о неисправностях танкера и о сложных погодных условиях, однако распорядился продолжать движение и отказался от помощи. Так, было установлено, что судно эксплуатировали, несмотря на то, что у него отсутствовал один якорь, был поврежден двигатель, а запасы топлива иссякли.

Выходить в море при таких условиях означало осознанный риск с угрозой для жизни экипажа. Впрочем, вина капитана пока не доказана, облГУНП проводит досудебное расследование.

Еще одно уголовное производство открыли относительно пограничников, патрулировавших в день крушения акваторию моря. По данным прокуратуры, они осматривали судно и должны были заметить неисправности, а также серьезные нарушения в документации, после чего конвоировать его в ближайший порт. Однако мер по его задержанию принято не было.

Напомним, танкер Delfi сорвался с якоря в сильный шторм. 22 ноября 2019 года судно село на мель в районе одесского пляжа “Дельфин”. Изначально в эпицентре аварии оказался в 157 раз превышен уровень загрязнения воды нефтепродуктами. Позже их концентрация уменьшилась.

Когда судно уберут с пляжа, пока не известно. Судя по заявлениям чиновников и намерению закрыть пляж на лето, оно проведет с одесситами еще немало времени.

Фото Артема Виноградова

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