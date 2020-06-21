Из затонувшего в Одессе танкера снова вылилось топливо — фото

Из танкера «Делфи», который в полузатонувшем состоянии лежит в Черном море около одесского пляжа «Дельфин», снова вытекло топливо.

Он распространилось в сторону пляжа, пишет издание «Думская».

Однако на место происшествия доставили сорбент и локализовали пятно.

Но отдыхающим объясняют, что купаться в море на этом пляже нельзя.

Танкер, напомним, обещают поднять до 25 июня. Но это далеко не первое обещание. Подробно об этом читайте в статье: Дельфийские хроники: когда уберут затонувшее судно?

Фото: Думская

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