Из затонувшего в Одессе танкера снова вылилось топливо — фото

Из танкера «Делфи», который в полузатонувшем состоянии лежит в Черном море около одесского пляжа «Дельфин», снова вытекло топливо.
Он распространилось в сторону пляжа, пишет издание «Думская».
Однако на место происшествия доставили сорбент и локализовали пятно.
Но отдыхающим объясняют, что купаться в море на этом пляже нельзя.
Танкер, напомним, обещают поднять до 25 июня. Но это далеко не первое обещание. Подробно об этом читайте в статье: Дельфийские хроники: когда уберут затонувшее судно?
Фото: Думская