Виносили в кишенях усе для ремонту: на Одещині викрили сімейну пару зловмисників

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Подружжя навідувалося до торговельного закладу під виглядом покупців і непомітно, поки продавці обслуговували інших відвідувачів, виносило в кишенях все, що потрібно було для ремонту, затіяного вдома.

Затримали поліцейські 38-річного чоловіка та його 33-річну дружину одразу після чергового такого походу до крамниці. При них був викрадений товар майже на 10 тисяч гривень. Одразу після цього за місцем мешкання біляївців правоохоронці вилучили й інше майно, яке вони викрали раніше.

Дії правопорушників кваліфіковані за частиною 2 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зараз триває перевірка на причетність жінки та чоловіка, який вже має судимість за майновий злочин, до аналогічних злочинів, скоєних на території району. Обом їм загрожує покарання у вигляді арешту на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Фото: пресслужба