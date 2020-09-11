Вимагають зарплату: на Одещині робітники забарикадувалися в нафтовому резервуарі

Сьогодні в місті Рені Одеської області робітники забарикадувалися в нафтовому резервуарі, вимагаючи виплати обіцяної заробітної плати.

Про це повідомляє УНІАН.

Як повідомили УНІАН місцеві жителі, інцидент стався у зв’язку з тим, що 9 робітників не отримали обіцяної роботодавцем зарплати за чистку резервуара.

Цей резервуар розміщується в районі Ренійського морського порту, ємність призначена для зберігання нафтопродуктів.

“Люди забарикадувалися в резервуарі і вимагають зарплату. Він розташований на береговій лінії річки Дунай. Висота – приблизно 11 метрів, ємність – близько 3 тис. тонн”, – сказав кореспонденту УНІАН житель Рені.

За його словами, робітники попередили, що підпалять себе, якщо їм не виплатять гроші. Зараз на місце події прибула поліція. Люди забарикадувалися всередині, а один з них записав відеозвернення, яке має УНІАН.

За його словами, 9 робітників 2,5 місяці чистили на нафтобазі два резервуари від кам’яновугільної смоли. Чоловік стверджує, що вони сумлінно виконали своє завдання, працювали у важких умовах, але представник компанії “Укрчем”, яка, за словами заявника, повинна виплатити заробіток, відмовився це зробити. Зокрема, їм дали тільки частину грошей, а решту виплатити відмовляються, аргументуючи тим, що резервуар нібито не готовий до прийому дизпалива.

“Ми заварилися в цьому резервуарі. Ми оголошуємо голодування”, – каже чоловік.

За його словами, робітники занесли в резервуар багато пального, і якщо їх спробують силою витягнути назовні, обіцяють ці горючі матеріали підпалити і “відбиватися”. Чоловік також називає імена керівників компанії-роботодавця, і пояснює технічні нюанси своєї роботи.

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