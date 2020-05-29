Вилив мийний засіб у фонтан: на Одещині правоохоронці оштрафували чоловіка

Поліцейські притягнули до відповідальності молодика, який вилив мийний засіб у фонтан у Чорноморську.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Відео, на якому молодий чоловік вчиняє хуліганські дії, було виявлене під час моніторингу інтернет-мережі.

Поліцейські зареєстрували зазначені відомості до Журналу єдиного обліку Чорноморського відділення поліції і почали за цим фактом перевірку.

Протягом доби було встановлено особу правопорушника. Він виявився жителем Тарутинського району, який приїжджав у гості до приятелів і відразу ж поїхав додому.

Чоловіка розшукали у селі за місцем мешкання. Він у скоєному зізнався і пояснив, що хотів “помити фонтан”.

Відносно молодика поліцейські склали протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Сьогодні суд розглянув його і наклав на правопорушника стягнення у вигляді штрафу.

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