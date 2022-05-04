Видеофакт: на заправках в Одессе километровые очереди

Уже несколько дней в Одессе, как и в Украине в целом, наблюдаются проблемы с горючим. Чтобы заправить свои авто люди вынуждены выстаивать долгие очереди.

Одну из таких очередей запечатлел Телеграм-канал «Одесса как она есть»:

Напомним, в результате обстрелов российскими агрессорами 23 апреля была разрушена производственная инфраструктура ПАО «Укрнафта» в городе Кременчуге. Из-за этого возникли задержки с поставкой топлива на автозаправочные комплексы, в частности, Одесской области.

Ранее министр экономики Юлия Свириденко обещала, что проблема дефицита топлива будет решена через 7 дней. При этом цена на бензин вырастет, но незначительно.

Фото: скриншот с видео