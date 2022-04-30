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Дефицит топлива обещают ликвидировать через неделю, но цены вырастут

Дефицит топлива обещают ликвидировать через неделю, но цены вырастут

Сейчас одесские водители вынуждены стоять в долгих очередях, чтобы заправить свое авто. Бензин есть не на всех АЗС. Проблему дефицита обещают решить через 7 дней.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

При этом цена топлива станет выше, но незначительно.

«В течение следующих семи дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы рынка имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопрос их завоза на территорию Украины» — сообщила министр.

Но в связи с тем, что стоимость транспортировки топлива выросла, правительство разрешило АЗС увеличить максимальную торговую надбавку до 40%. На практике это означает рост цен для потребителей на 2-3 грн за литр.

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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