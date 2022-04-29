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Проблема с бензином в Одессе: как ее можно решить?

Проблема с бензином в Одессе: как ее можно решить?

В Одессе проблема с бензином. Соцсети то и дело размещают фотографии выстроившихся в очередь за горючим авто. В чем дело и каким видится выход из создавшейся ситуации депутату Одесского горсовета Петру Обухову?

Проблема с горючим возникла не сегодня, о ней уже сообщала «Одесская жизнь».

Причина? Закончились запасы бензина в хранилищах, оборвался импорт из беларуси и россии. Оборвался импорт через порты на море. Кременчугский НПЗ разбомблен.

Остается только импорт с западных границ Украины – то есть, из Польши, Румынии, Молдовы, Венгрии, Словакии.

Если раньше бензовоз ездил с границы до заправок максимум в 300 км, то сейчас этот путь вырос до 800-1000 км. Это увеличивает стоимость топлива на 2 грн/л.

– Но наше правительство установило государственное регулирование цен, запретив продавать дороже 37,4 грн и 39,5 за премиальный сорт. Уже в сотый раз видим: если вводить государственное регулирование, то товар просто исчезает. Почему-то предприниматели не хотят продавать ничего дешевле себестоимости. И это неудивительно. И если во Львове или в Ивано-Франковске цена еще может быть в рамках правительственного лимита, то в Днепре или Одессе уже нет, – сообщает Петр Обухов.

Депутат делится своим видением выхода из создавшейся ситуации:

– Выход из ситуации я вижу в отмене государственного регулирования стоимости. И вот лайфхак. В приложениях некоторых сетей можно приобрести электронные талоны и рассчитываться на заправках талонами. На такую покупку государственное регулирование не распространяется.

Фото: Facebook-страница Петра Обухова

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Редакция ПРОФИЛЬ

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